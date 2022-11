TSG et Atlante vont déployer des hubs de recharge rapide

TSG soutient Atlante dans le développement du plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide dans le sud de l'Europe.

Après son partenariat avec BNP Paribas Leasing pour faciliter le financement du déploiement de la recharge en entreprise, TSG s'associe à Atlante, société du groupe NHOA spécialisée dans les infrastructures de recharge rapide et ultra-rapide. Ensemble, les deux entreprises veulent déployer plusieurs hubs de recharge rapide à travers le sud de l'Europe (France, Italie, Portugal et Espagne). Le réseau Atlante compte à ce jour 1 300 points de charge rapide et ultra-rapide en service ou en cours de construction.

« Ce partenariat est l'aboutissement de plusieurs mois d'une collaboration commune fructueuse dans la conception et la construction des premiers sites d'Atlante en Italie, France, Espagne puis au Portugal, explique Jean-Marc Bianchi, P-DG du Groupe TSG. Avec ce projet, nous partageons le même objectif : fournir les meilleures solutions pour une mobilité responsable avec des objectifs communs axés sur la qualité, la fiabilité et la santé et la sécurité. »