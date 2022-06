TSN 35, le 2 colonnes polyvalent de Provac

Conçu pour une utilisation intensive – comme en témoigne un test d’endurance de plus de 40 000 cycles – le dernier 2 colonnes de Provac accueille tous types de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes y compris ceux affichant une très faible garde au sol. Réglés au plus bas, les tampons de prise sous coque passent sous la barre des 100 mm. Conforme à la norme EN 1493 qui régit les équipements d’atelier de ce type, le TSN 35 est disponible en six configurations possibles (quatre hauteurs et deux largeurs) afin de répondre aux différents environnements d’atelier et types de véhicules pris en charge. Rajoutez à cela des bras interchangeables permettant d’accéder à un levage asymétrique avec un mixte de bras longs et/ou articulés et vous avez un équipement de levage particulièrement polyvalent.

En termes de puissance de levage, le TSN 35 dispose d’un groupe électrohydraulique unique de 2 300 watts alimenté en 230 ou 400 volts et d’un vérin par colonne avec câbles de synchronisation et capteur de contrôle. La liaison entre colonnes se fait en partie haute avec une traverse qui participe à la fois à la rigidité de l’ensemble et à la libération de la zone de travail au sol. Le pont possède une sécurité mécanique à 16 positions et un dispositif de pompe hydraulique manuelle pour permettre une descente de secours en cas de panne du secteur.

Provac propose de nombreuses options et accessoires permettant d'adapter le TSN 35 au quotidien d’un plus grand nombre de réparateurs.