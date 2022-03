Turtle Wax confirme sa présence au Detailing Show de Tours

Seul évènement du genre sur le territoire, cette manifestation réunit, pour sa seconde édition, de nombreux acteurs français et étrangers du detailing. Un phénomène, une mode, une tendance très répandu aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons qui, rappelons-le, incarne l’art de sublimer, embellir, rénover ou tout simplement entretenir son véhicule afin de lui donner une apparence proche du neuf et le protéger des aléas climatiques. Ce mouvement de préparation esthétique est en pleine expansion dans le monde et commence à conquérir un large public dans notre pays.

Aussi l’objectif de ce rassemblement est de créer une dynamique globale autour de cette activité en rassemblant tous les acteurs de la profession : marques de produits, distributeurs, accessoiristes, clubs… en un seul et même lieu. Ce salon de passionnés est l’occasion pour les visiteurs amateurs ou professionnels de découvrir les produits des marques présentes, assister aux démonstrations d’utilisation des produits, avoir des explications techniques…

Sur le stand (emplacement B3) de Turtle Wax, ces mêmes visiteurs pourront découvrir les gammes Hybrid Solutions et Hybrid Solutions Pro présentés notamment par « Pan The Organizer », ambassadeur de la marque et professionnel du detailing, qui animera de nombreux shows en direct. Les produits bests-sellers de la marque comme le shampooing Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax, la cire en spray infusée au graphène Hybrid Solutions Pro Flex Wax et les deux flairosols Hybrid Solutions Mist Interior Detailer et Hybrid Solutions Leather Cleaner & Conditionner seront disponibles à la vente.

Le Detailing Show aura lieu samedi 12 mars 2022 (18h-22h) et dimanche 13 mars (9h-18h) au Parc Expo Tours.

Retour sur la première édition de 2020 .....