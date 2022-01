TuSimple a fait rouler un camion autonome en conditions réelles

TuSimple, start-up prometteuse sur l’autonomisation de la conduite des camions, vient de passer un cap important en réussissant son premier test en conditions réelles. Associées à celles du constructeur Navistar, ses équipes ont fait rouler un camion en mode complètement autonome pendant près de 130 kilomètres entre Tucson et Phoenix, sous la supervision des autorités de département des transports de l’Arizona. « Il n’y avait personne dans le camion, un semi de classe 8, et il n’y a eu aucune intervention humaine, pendant le test », souligne un porte-parole de TuSimple. Pour des raisons de sécurité le camion était précédé de 8 km par un véhicule et un autre roulait à environ 1 km derrière, tandis que plusieurs voitures de police banalisées faisaient partie du cortège en conditions réelles.

La conduite autonome se rapproche de la série pour les camions

« Ce test réussi démontre que nous sommes à la pointe de la technologie de la conduite autonome pour les camions, ce qui va nous conférer un avantage commercial », avance Cheng Lu, président directeur général de TuSimple, qui rappelle que le groupe a capitalisé plus de 3 millions de km parcourus avec 70 camions. En l’occurrence, TuSimple a géré avec succès les autres véhicules, les croisements, les feux, les bretelles d'accès et de sortie, et les changements de voie sur autoroute en plein flux de circulation.

Pour convaincre ses futurs clients, Cheng Lu rappelle que le chauffeur représente 40% du coût total d’un camion et que la conduite autonome peut aider à réduire très significativement ce poste budgétaire, surtout que si le système est optimisé, il permet aussi une réduction de 10% de la consommation par rapport à la conduite d’un chauffeur.

TuSimple fait déjà valoir de solides références clients

On peut rappeler que TuSimple, fondée à San Diego (Californie, USA) en 2015, a déjà conclu des accords avec des géants du marché de la logistique comme UPS ou DHL, DHL ayant ainsi passé une commande portant sur une centaine de camions autonomes. Il a aussi des contrats avec Xpress, Penske Truck Leasing ou McLane, par exemple. Il travaille de surcroît de concert avec le groupe Traton (pôle VI du groupe Volkswagen qui regroupe Navistar, MAN, Scania et Volkswagen Caminhões e Ônibus. Au plan technologique, TuSimple vient d’annoncer lors du CES de Las Vegas qu’il renforçait ses relations avec Nvidia, optant pour la solution Drive Orin, ce qui marque un pas supplémentaire vers la production de série.