TVH recrute 175 nouveaux collaborateurs

TVH poursuit son développement. Le spécialiste des pièces détachées et des accessoires pour chariots élévateurs, véhicules industriels, engins de chantier et machines agricoles recrute 175 nouveaux collaborateurs, dont plus de 100 à Waregem, siège social de l’entreprise belge.

Présent dans près de 180 pays, TVH compte plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde. La moitié d'entre eux travaillent au siège social situé en Belgique. L'entreprise vient de lancer un tout nouveau site d'emploi afin de recruter de nouveaux collaborateurs.

« Le nouveau site donne pour la première fois un aperçu de tous nos postes vacants dans le monde entier. D'une part, nous soulignons ainsi encore plus notre caractère international et, d'autre part, il est également vrai que nous envisageons moins un lieu spécifique pour pourvoir un poste vacant. Nous travaillons en équipes transfrontalières, de sorte que certains postes ouverts ici peuvent également être occupés par quelqu'un en Amérique, par exemple, souligne Peter Geiregat, directeur des ressources humaines chez TVH. Et d'ajouter : « Les gens viennent travailler chez TVH en raison de la combinaison unique d'un certain nombre d'éléments : la culture, la transformation complète dans laquelle nous sommes engagés, la croissance continue et la nature entrepreneuriale de l'entreprise. Cela permet d'offrir un large éventail de positions solides en termes de contenu, dans une atmosphère stimulante. Et c'est là notre grande force ».