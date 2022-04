Uber avance rapidement dans la sortie du diesel

Après avoir donné un coup d'accélérateur à ses ambitions en janvier dernier, avec notamment la mise en place d'un plan concret de sortie du diesel, Uber tire un premier bilan. À date, la flotte de VTC ne compte plus que 55 % de véhicules roulant au gazole contre 84 % il y a deux ans maintenant. A contrario, ce sont désormais près de 50 % de véhicules hybrides ou électriques qui sont disponibles sur Uber et référencés sur l’option Uber Green, disponible dans 14 villes en France, contre moins de 20 % sur le premier semestre 2020. « C'est une avancée cruciale au moment même où l'échéance de 2024 fixée par la Ville de Paris arrive à grand pas et où certaines plateformes VTC continuent à autoriser l'usage du diesel », commente l'entreprise qui explique cette transition « par un véritable changement de vision opéré depuis 2020 et la mise en place d’un plan ambitieux pour accompagner financièrement et opérationnellement les chauffeurs dans la transition. »

