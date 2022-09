Uber compte plus 50 % de véhicules électrifiés dans sa flotte

La plateforme de VTC Uber vient de franchir un cap symbolique : celui de proposer plus de véhicules hybrides et électriques à la réservation que de véhicules thermiques. Un verdissement poussé qui méritait bien une campagne de publicité…

Célèbre pour permettre à plus de 3 millions d’utilisateurs français de se déplacer 7j/7 et 24h/24, l’application de mise en relation avec des chauffeurs indépendants se décline en version « Green » depuis 2016. Cette option, lancée pour la première fois à Paris en 2016 et désormais accessible dans 14 villes en France, participe pleinement à la décarbonation de la flotte automobile d’Uber. Pour preuve : en cette rentrée 2022, grâce à Uber Green, l’entreprise avance plus de véhicules électrifiés disponibles que de véhicules carburant à l’énergie fossile.

« Green » ne veut pas dire « gold »

Fier d’avoir atteint cet objectif écologique, Uber a décidé de lancer une campagne publicitaire pour mettre en avant un autre aspect, économique cette fois : Uber Green s’inscrit comme l’option la moins chère de l’application Uber depuis bientôt deux ans. Ceci grâce à une légère augmentation de 0,03 euro par kilomètre appliquée sur toutes les autres catégories Uber, sauf Uber Green, suite à la mise en place d’un plan d’action de 75 millions d’euros pour accompagner les chauffeurs dans leur transition énergétique.

Par cette campagne d’envergure, Uber Green entend donc encourager ses clients à adopter son mode de transport vert et vertueux par des créas voulant déconstruire les clichés selon lesquels il faut être riche ou « bobo » pour choisir Uber Green. Des affiches volontairement taquines, qui seront appréciées ou non, mais dont le message aura au moins l’avantage d’être clair. Uber ayant pour ambition, à termes, de déployer un parc zéro diesel en 2024 et comptant 50 % de voitures électriques en 2025.