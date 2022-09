Uber France fait appel à Free2Move pour électrifier la flotte de ses chauffeurs

Contraints d'abandonner peu à peu les motorisations thermiques - et plus partculièrement le Diesel - les conducteurs de VTC opérant sur la plateforme Uber peuvent désormais piocher dans le large catalogue des véhicules électriques de Stellantis à des prix négociés.

« Le monde du thermique et du diesel est un monde à qui l'on tourne le dos. On va clairement vers le verdissement de la flotte », martèle Laureline Serieys, General manager d'Uber France. Suivant la tendance actuelle de jeter aux orties tout ce qui roule avec des carburants fossiles, Uber France déploie d'intenses efforts auprès de ses chauffeurs partenaires pour qu'ils mènent leur transition énergétique. L'enjeu est que, d'ici à 2025, la moitié des 30 000 conducteurs troque leurs berlines thermiques en faveur de « véhicules à très faibles émissions », pour reprendre une formule consacrée par la loi d'Orientation des mobilités désignant les véhicules 100 % électriques. Cinq ans plus tard, en 2030, seuls des véhicules électriques seront proposés aux clients.

Après Renault-Nissan, Uber se rapproche de Stellantis...