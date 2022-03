Ubiwan géolocalise les flottes avec Ubispot 2

Techniciens, réparateurs, livreurs, artisans, transporteurs ou salariés nomades : la gestion de la mobilité constitue un enjeu fondamental pour les gestionnaires de parcs lorsque tout ou partie de l’activité d’une entreprise s’exerce hors des bureaux. Partant de ce constat, Ubiwan s’est fait spécialiste dans les domaines de la géolocalisation et la gestion de flotte par le biais de la télématique embarquée. En témoigne son dernier outil en date, Ubispot 2, conçu pour faciliter le pilotage en temps réel l’ensemble des véhicules d’une société.

Une flopée de datas

Comme le détaille Ubiwan – dont les équipes de 20 collaborateurs accompagnent 400 clients du BTP, de l’industrie et de la maintenance depuis 30 ans –, « le déploiement d’un suivi de flotte se traduit par la présence d’un capteur GPS (Ubispot) branché ou apposé sur les équipements nomades (véhicules, matériels, engins) que l’on souhaite analyser pour, in fine, améliorer leurs performances. » Paramétrés pour connecter l’intégralité du parc mobile à la plateforme Ubiwan Connect, les capteurs d’Ubispot 2 permettent ainsi la remontée d’environ 250 types de données différentes allant de la localisation sur une carte interactive à la vitesse moyenne du véhicule et son comportement routier.

Basé sur une extension de la technologie 4G, le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines), Ubispot 2 se targue aussi d’assurer une faible consommation énergétique associée à une couverture cellulaire étendue, même à 100 km/h. « De plus, il présente l’intérêt d’être accessible au niveau international, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité que tous les réseaux cellulaires et de parfaitement s’adapter au marché des objets connectés (IoT) », fait valoir Ubiwan.

La RGPD n’est pas oubliée

Enfin, la mise en place d’une solution de géolocalisation de flotte de véhicules impliquant la manipulation de données sensibles et donc soumise à la réglementation européenne de protection des données personnelles (RGPD), Ubiwan déploie, en parallèle, un manuel destiné aux conducteurs pour les informer de la bonne utilisation des capteurs, en mode privé notamment.