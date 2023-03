UFI Filters déploie son système de commande numérique dédié à l'après-vente

Le groupe poursuit sa stratégie d'innovation avec le lancement de son premier système de commande numérique dédié à ses distributeurs officiels de pièces de rechange pour voitures et véhicules utilitaires légers en France. UFI Filters a ainsi créé une nouvelle interface pour son catalogue en ligne (dont la page d'accueil a été repensée) qui permet à ses clients de se connecter à leur espace, qui recueille les commandes, les expéditions et les factures. La nouvelle plateforme de commerce électronique interentreprise est intégrée au système de gestion d'entreprise de UFI Filters, et permet aux clients de visualiser la disponibilité des marchandises, de sélectionner des produits et de les ajouter au panier d'achat. Il est également possible de télécharger directement des fichiers Excel avec les références des produits et d’effectuer de manière autonome une série de requêtes concernant la commande, son statut et la documentation. Stefano Gava, P-DG EMEA de UFI Filters, explique : « Cette nouvelle approche fait partie d’un processus plus vaste de transformation numérique de l’entreprise. Elle implique plusieurs services, notamment les ventes, le service client, l’approvisionnement, les ressources humaines et le marketing, ce qui démontre l'engagement du Groupe UFI Filters à être à la pointe de l’innovation dans tous les égards. »

L'objectif d'UFI Filters est de simplifier les transactions commerciales et d'accélérer les processus de la chaîne d’approvisionnement. Considérée comme un marché pilote, la France est le premier pays a accueillir la plateforme. Cette dernière ne concernant que l'après-vente pour le moment.