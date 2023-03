UFI Filters enrichit sa gamme de filtres d'habitacle

UFI Filters a mis au point une gamme complète de filtres d'habitacle composée de différents types de média filtrant. Le catalogue UFI Filters propose désormais plus de 700 références de filtres d’habitacle, dont 607 pour voitures et véhicules utilitaires et 111 pour poids lourds routiers et tout-terrain, couvrant ainsi plus de 19 000 applications et plus de 98,5% du parc automobile européen.

Dans le détail, le groupe Ufi propose 363 filtres anti-pollens produits avec des médias filtrants synthétiques en tissu non tissé qui permettent de stopper 90% des particules d'un diamètre supérieur à 2,5 μm, telles que les poussières fines PM10, les impuretés et les pollens. De plus, le catalogue recense 196 filtres à charbon composés à partir d’un matériau filtrant en tissu non tissé associé au charbon actif, qui absorbent également les gaz et odeurs, et bloquent les polluants industriels et agricoles tels que les NOX, SO2, NH3 et COV dangereux. Enfin, les filtres UFI Argentium, dotés de propriétés antibactériennes, comptent 159 références. Ils sont équipés d'un média filtrant composé de trois couches : structurelle, absorbante et antimicrobienne, qui contient des particules d’argent. Et grâce au Biomaster biocide argent, ces filtres peuvent stopper la croissance bactérienne jusqu'à 99%.