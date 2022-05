UFI Filters met en place une business unit dédiée à la gestion thermique

L’équipementier UFI Filters, connu pour ses systèmes de filtration d’air, annonce une expansion de son organisation avec la création d'une nouvelle business unit consacrée aux systèmes de gestion thermique. Ce nouveau département sera flexible et indépendante sur le plan opérationnel. Il bénéficiera d'une équipe de recherche et développement dédiée basée en Italie. Il sera dirigé par Ivano Cordioli, ingénieur qui œuvre dans le groupe depuis 15 ans. « La nouvelle division pourra compter sur une équipe spécialisée et polyvalente afin de mieux se concentrer sur les technologies de la mobilité du futur. Je suis convaincu que cette équipe motivée et hautement qualifiée sera en mesure d'apporter la bonne contribution et la meilleure impulsion à ce secteur, tant en termes d'innovation et de recherche que de développement commercial » commente le nouveau responsable.

Avec cette nouvelle division commerciale, le fabricant souhaite prendre le virage de l’électromobilité comme l’explique son PDG, Rinaldo Facchini : « L’électrification croissante des véhicules nous amène à nous concentrer davantage sur ce segment, d'où la création d'une équipe dédiée à un des facteurs clés des véhicules électriques, la gestion thermique. Je suis heureux de confier cette tâche à Ivano Cordioli, qui a une longue expérience et qui a fait ses preuves chez UFI Filters, en portant l’innovation directement aux clients de l’équipement d’origine. »

Depuis 2010, UFI Filters est présent dans le monde des échangeurs de chaleur avec à son catalogue sept lignes de produits pour la gestion thermique. Il s’agit de refroidisseurs d’huile moteur, de transmission ou encore de liquide de refroidissement. L’équipementier propose aussi des systèmes de gestion de la température des batteries haute tension et des échangeurs de chaleur pour essieux électriques.