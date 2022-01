UFI Filters renforce sa lutte contre la rechange contrefaite

UFI Filters poursuit sa lutte contre la contrefaçon des pièces de rechange. Pour cela, le spécialiste de la filtration renforce ses mesures de surveillance et étend son activité d'"Internet Business Intelligence" au niveau mondial, toujours en collaboration avec Convey (leader de services internet et de protection des marques). Au total, l'activité de surveillance en collaboration avec Convey a permis d'intercepter plus de 2,5 millions de transactions illégales dans le monde. Par ailleurs, UFI Filters a pu faire retirer plus de 8 000 annonces commerciales publiées sur 33 plateformes de commerce électronique et ainsi éviter un chiffre d'affaires potentiel de plus de 5 millions d'euros de marchandises contrefaites. Luca Autelli, directeur juridique et des RH chez UFI Filters, commente : « Nous sommes satisfaits des résultats de notre activité de lutte contre la contrefaçon, mais nous devons continuer à être toujours vigilants. »

En outre, le groupe propose des formations spécifiques auprès des agences douanières. Par exemple, les filtres de la famille ONE disposent d'une fiche technique indiquant les différences entre un filtre à gazole UFI Filters 24.ONE.01 et les filtres contrefaits.