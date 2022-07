UFI Filters soigne la rechange grâce à sa forte présence sur l’OE

Avec une couverture revendiquée à l’origine de près de 50% des produits de filtration et de gestion therrmique des véhicules industriels, UFI Filters souhaite s’imposer sur le marché de la rechange fort d’une offre de service conséquente matérialisée dans son catalogue « Truck and Bus 2020/2021 »

Grace à son imposante présence à l’origine et la disponibilité de produits capables de satisfaire les propositions les plus récentes des constructeurs, UFI Filters peut revendiquer sa légitimité sur le marché de la rechange. Aujourd’hui le catalogue Aftermarket comprend plus de 1 000 références, dont 583 filtres à air, 258 filtres à huile et hydrauliques, 195 filtres à carburant, 47 filtres d’habitacle et 11 filtres de service, qui couvre 11 000 applications. Les deux marques UFI et Sofima affichent un « Catalogue Truck and Bus 2020/2021 », offrant au marché et aux acteurs de l’après-vente un outil dédié, facile à consulter, comprenant les dimensions et les images des produits afin de rendre l’accès à la bonne pièce aussi simple que possible.

Au cours de l’année passée les nombreux partenariats de l'entreprise avec les équipementiers et constructeurs ont permis de lancer un certain nombre de produits destinés à la rechange. Parmi ceux-ci, le filtre à huile breveté pour les moteurs Cursor 11 et Cursor 13 qui équipent les véhicules Iveco Stralis S-Way e X-Way, tout comme Iveco Trakker et Astra HD9. Le média filtrant de la cartouche est produit par UFI selon la formule exclusive FormulaUFI.Stratiflex.

MAN a également choisi le préfiltre à gazole UFI Filters pour ses moteurs TGS et TGX Euro 6. Le filtre pour ces applications fait appel au média filtrant de formule FormulaUFI.H2O, à base de cellulose et de matériaux synthétiques, qui assure une efficacité de filtration de plus de 90 % à 25 μm. Enfin, notons que le spécialiste de la filtration est également fournisseur en première monte pour les nouveaux moteurs MAN D15 Euro 6D avec le module pour l’huile. Réalisée avec le média filtrant exclusif FormulaUFI.CELL, cette solution offre une résistance élevée sur les circuits d'huile des moteurs des poids lourds, soumis à des pressions allant jusqu'à 12 bars.