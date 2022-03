Conflit en Ukraine : Volkswagen met à l’arrêt deux usines pendant quatre jours

Nouveau coup dur. Comme annoncé la semaine dernière, le groupe automobile allemand a pris la décision de suspendre du 1er au 4 mars la production de deux de ses usines situées en Allemagne. De fait, en raison de l’invasion de l'Ukraine par l'armée russe depuis le 24 février 2022, les fournisseurs de ce pays ne sont plus en mesure de livrer certains composants nécessaires à la fabrication de véhicules. Les deux sites de production concernés sont implantés à Zwickau (arrêt du 1er au 4 mars) et Dresde (arrêt du 2 au 4 mars), et fabriquent certains modèles électriques du groupe, comme notamment les modèles de la gamme ID.

Pendant cette fermeture exceptionnelle et forcée, l'ensemble des collaborateurs est donc au chômage partiel pendant trois voire quatre jours. Cela représente au total 10 000 personnes à Zwickau et 400 autres à Dresde.

Lors d’une conférence de presse téléphonique rapportée par l'AFP, Herbert Diess, président du groupe Volkswagen, a confié « qu’il est trop tôt pour connaitre l'impact sur notre activité ». Après la crise sanitaire puis la pénurie mondiale de semi-conducteurs survenues au cours des deux années précédentes, l'industrie automobile fait de nouveau face à un nouvel obstacle.