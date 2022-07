Ulrike von Mirbach succède à Pierre Jalady à la tête de Mini Europe

Ulrike von Mirbach succède à Pierre Jalady à la tête de la marque Mini en Europe. Le Français vient d’être nommé responsable de la région Asie-Pacifique, Europe de l’Est, Europe Centrale et Afrique. La nouvelle dirigeante n’est pas une inconnue puisqu’elle exerce au sein de BMW Group depuis 17 ans. Elle a débuté sa carrière au sein du constructeur en tant que responsable de la stratégie marketing de la marque BMW pour le marché allemand. Entre 2015 et 2020, elle a pris en charge la direction marketing de Mini en Allemagne. À partir du 1er janvier 2021, elle a pris la tête de la marque dans ce même pays, avant de passer au niveau européen un an plus tard. Depuis le début de cette année, elle était responsable du nouveau modèle de ventes en Europe pour les marques BMW et Mini. Elle travaillait donc sur les nouvelles structures de ventes pour Mini. Elle poursuivra ce travail parallèlement à son nouveau poste de responsable de Mini Europe.

Assurer l’arrivée du nouveau modèle de ventes

La nouvelle responsable mènera donc ses deux fonctions de front, ce qui illustre l’importance de la transformation pour la marque. Son travail mené en Allemagne sur l’électrification de Mini et sur la digitalisation de la marque, tout en conservant un lien fort avec le réseau, a été déterminant dans la nomination d’Ulrike von Mirbach. « Je suis convaincue qu’Ulrike von Mirbach mènera Mini vers un futur électrique au niveau européen grâce à sa grande connaissance de la marque et des ventes. Elle saura déterminer le bon cadre stratégique, pour assurer le succès de la marque dans le cadre du nouveau modèle de ventes », affirme Stefanie Wurst, responsable de la marque Mini. Une mission difficile dans un contexte délicat.