Ulygo propose une complémentaire vélo pour les flottes

Fondée en 2018 à Annecy, Ulygo propose ses solutions de mobilité urbaine et d’assurance pour les vélos, trottinettes et EDPM dans plusieurs villes de France, de Bordeaux à Lyon, Marseille et Paris. Avec son équipe de six personnes, la jeune entreprise à mission vient d'étoffer son offre d’une complémentaire vélo. Conçue pour permettre aux collaborateurs/cyclistes de protéger leur vélo tout en évitant les doublons d'assurance, celle-ci est dès maintenant disponible sur leur site web d’Ulygo.

La promesse de pédaler en toute sécurité et pour moins cher

« Fonctionnant sur le même principe que la complémentaire santé, cette complémentaire vélo intervient dans le multirisque Habitation et, suivant l’assurance que possède le client, nous proposons d’assurer simplement le complément nécessaire », décrit Pierre-Yves Gourdès, co-fondateur d'Ulygo. Un contrat sur-mesure auquel il est facile de souscrire, « en seulement 3 ou 4 minutes sur le site, afin de répondre à la demande de rapidité et de transparence de nos souscripteurs, qui sont pour la moitié jeunes et Parisiens. »

Pour les entreprises et les loueurs qui choisiront cette complémentaire vélo, l’avantage sera donc de réduire le montant de la couverture des salariés adeptes du vélo si une part est déjà prise en charge par leur propre contrat Habitation tout en bénéficiant d'un conseil comparatif. « Pour les flottes, la fourchette de prix pour une formule complète tourne autour de 120 euros par vélo par an pour des vélos à 3 000 euros pièce », détaille Pierre-Yves Gourdès.

À noter toutefois que, pour les pros, les vélos de plus de deux ans ne peuvent pas être assurés, de même que ceux en free-floating ou servant à un autre usage que les trajets domicile-travails car « les flottes comptent souvent des véhicules récents qui ont un fort taux de rotation », justifie le co-fondateur d'Ulygo. Ce dernier prévoit aussi, dans les mois qui viennent, « un rapprochement avec des acteurs comme des fabricants ou des distributeurs de vélos afin de proposer notre solution d’assurance au moment de l’achat et participer à la simplification de l’acte global pour les vélotaffeurs. »