Ulys déploie une carte carburant pour les entreprises

Offre d’abonnement de télépéage par Vinci Autoroutes, Ulys lance une carte carburant Ulys x DKV à destination des professionnels, travailleurs indépendants et gestionnaires de flottes. Celle-ci est acceptée dans plus de 69 000 stations-service de 45 pays européens.

Les solutions proposées par Ulys en direction des entreprises, des PME aux grands groupes en passant par les travailleurs indépendants, continuent de s’étoffer. En plus d’une offre de télépéage adaptée avec Ulys Pass, Ulys Business et Ulys Fleet Ulys, Ulys propose désormais à ses clients pros une carte carburant baptisée Ulys x DKV – du nom du fournisseur de cartes DKV Mobility. Conçue pour simplifier les dépenses et centraliser la gestion des frais liés aux pleins des véhicules, cette carte est acceptée par plus de 4 500 stations-service en France ainsi que par plus de 69 000 stations-service réparties dans plus d’une quarantaine de pays européens.

Un nouveau venu sur le marché des cartes carburant

Elle proposera également deux niveaux de services afin de convenir aux différents profils et budgets d’utilisateur. La première s’incarne en effet dans une offre standard assurant à chaque usager de s’approvisionner en carburant, en gazole et en lubrifiant. La seconde, définie comme premium, donne accès à d’autres possibilités comme l’entretien des véhicules, le lavage, une assistance dépannage 24/7, le stationnement, etc. « Chaque gestionnaire de flottes ou entreprise dispose ainsi, avec la carte carburant Ulys x DKV, d’outils de gestion en ligne ainsi que d’un suivi des dépenses par collaborateur et par poste », se félicite Ulys.

Les entreprises qui souhaiteront souscrire à cette nouvelle solution pourront le faire depuis le site Internet Ulys. De plus, pour celles « ayant des flottes automobiles importantes, des conseillers sont disponibles pour proposer le dispositif le plus adapté aux besoins des gestionnaires. » Enfin, début 2023, cette carte Ulys x DKV devrait se coupler d’une déclinaison de l’offre Ulys Electric, une carte de paiement universelle pour la recharge électrique des professionnels en itinérance.