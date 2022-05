Un attelage Toyota, Air Liquide et CaetanoBus sur la mobilité hydrogène

Air Liquide, CaetanoBus et Toyota Motor Europe s’associent en vue de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène. Cela comprend le développement d’infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l’hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds .

Dans la perspective de la décarbonation des transports, Toyota Motor Europe, Air Liquide et CaetanoBus ont signé un protocole d’accord pour développer la mobilité hydrogène (VL, VUL camions, bus…) et accélérer le développement d’écosystèmes hydrogène locaux multi-usages.

« Dans un premier temps, le partenariat se concentrera sur les bus, les véhicules utilitaires légers et les voitures, avec pour objectif de favoriser la dynamique de développement du segment des poids lourds », précise un communiqué.

Une approche holistique de la mobilité hydrogène

En mutualisant leurs périmètres de compétences, les trois groupes seront à même d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène pour la mobilité, depuis la production d’hydrogène bas carbone ou renouvelable, la distribution et les infrastructures de ravitaillement jusqu’au déploiement des différents segments de véhicules.

Faire baisser les coûts des solutions hydrogène

« De tels partenariats sont essentiels pour créer des écosystèmes efficaces qui permettront l’émergence de la mobilité hydrogène en Europe », souligne Matthieu Giard, vice-président, membre du Comité exécutif d’Air Liquide, supervisant notamment les activités hydrogène. Pour Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe, « Cela contribuera à réduire progressivement les coûts de production de l’hydrogène et des infrastructures, tout en perfectionnant les solutions pour de nombreux usages, dont la mobilité ». « La création d’un écosystème complet est déterminante : les transitions énergétiques ne seront efficaces qu’avec la mobilisation conjointe des entreprises, des pays et des pouvoirs publics », déclare enfin Patrícia Vasconcelos, présidente de CaetanoBus.