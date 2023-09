Un capot solaire pour véhicules électriques à l'IAA Mobility

La Fraunhofer-Gesellschaft, un institut de recherche allemand de renom, a dévoilé lors de l'IAA Mobility, une nouvelle génération de film photovoltaïque susceptible d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Cette avancée prometteuse pourrait révolutionner l'industrie automobile.

Les chercheurs de l'institut ont intégré des cellules solaires dans le capot en tôle standard d'une voiture de série, grâce à des financements européens et allemands. Cette innovation permet d'harmoniser la couleur de la surface solaire avec celle du véhicule.

Le capot, d'une puissance de 115 watts est équipé de plus de 120 cellules solaires. Le Dr. Martin Heinrich, coordinateur de la mobilité photovoltaïque au sein de l'Institut, explique le processus minutieux de laminage pour assurer la performance et la durabilité du capot solaire. En principe, n’importe quelle technologie de cellules solaires peut être utilisée.

Cette technologie novatrice pourrait également être appliquée aux toits métalliques des véhicules, offrant un avantage considérable en termes de légèreté par rapport aux toits en verre photovoltaïques.

Jusqu'à 4000 km d'autonomie par an en plus

Les coûts de fabrication d'un tel film de capot s'établissent entre 100 et 150 euros en production de masse. Une étude a montré qu'un véhicule équipé de ce film sur le toit et le capot pourrait atteindre jusqu'à 4000 kilomètres d'autonomie solaire par an. Cette innovation offre des perspectives prometteuses pour l'avenir de la mobilité électrique.