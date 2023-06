Stellantis : un nouveau départ serait envisagé à la direction de Peugeot France

Selon des informations recueillies par Auto Infos, Christophe Prevost ne conserverait pas la direction du commerce France de Peugeot. Un changement en ligne avec les dernières décisions de Carlos Tavares, bien décidé à renouveler une partie de son top management pour ouvrir un nouveau cycle et inverser les mauvais résultats. La personne qui le remplacerait serait d'ores et déjà connue...

Un nouveau remplacement mené par Carlos Tavares

Ce remplacement serait dans la veine des dernières décisions de Carlos Tavares, bien décidé à renouveler une partie de son top management pour ouvrir un nouveau cycle. Rappelons que la marque Peugeot n’est pas en grande forme depuis le début d’année, devant faire face à un déficit de commandes tant au niveau des particuliers que des professionnels. Au niveau de la voiture électrique, la marque au lion peine à se distinguer aussi face à l’américain Tesla ou aux marques chinoises comme MG Motors ou encore BYD qui débarque en France actuellement.

Christophe Prevost, un itinéraire « PSA »

Très apprécié par son réseau, Christophe Prevost a rejoint le groupe PSA en 1992. Il a occupé différentes fonctions dans le domaine du commerce en France. Après une période de 13 ans dans les activités Retail notamment à Bordeaux, il devient de 2011 à 2013 Directeur Régional à Lyon pour Peugeot France et de 2013 à 2015 il occupe la fonction de Directeur du Réseau France Peugeot pour PSA Retail. En 2015, il est nommé Directeur de la filiale PSA au Japon où il a lancé la marque DS tout en multipliant par deux les activités des marques Citroën et Peugeot. Début 2020, il prenait en charge la plaque ibérique pour PSA où il a contribué aux bons résultats des marques du Groupe ex PSA en Espagne et au Portugal », rappelait par ailleurs un communiqué de Stellantis lors de son arrivée à la direction du commerce France de Peugeot.

Des offres en location longue durée pour inverser la tendance

Dernièrement, Christophe Prevost avait cherché à inverser la tendance en s'invitant dans la bataille sur les prix de l’électrique, lancée par Tesla, en proposant des offres de location longue durée attrayantes.Bien que le constructeur nie tout rabais ou baisse des prix, une nouvelle phase avec des offres agressives dans le segment de l'électrique s'ouvre chez les constructeurs généralistes. Tesla ayant initié le mouvement il y a quelques mois.

Malgré plusieurs années d’excellents résultats et un plan produit assez exceptionnel, le moral n’est pas au beau fixe depuis quelques mois chez Peugeot. Après une première moitié d’année 2023 difficile, le constructeur compte se relancer et vise à reconquérir à la fois les clients particuliers et BtoB, où la baisse est la plus marquée depuis 2022.

Des commandes en forte baisse et des difficultés à livrer

Face à des problèmes persistants au niveau de sa logistique et des difficultés commerciales rencontrées depuis le début de l'année, Peugeot réagit en proposant des offres agressives à la fois pour les véhicules électriques et thermiques. Cette stratégie vise à stimuler les ventes et à contrer la baisse des volumes de commandes, qui touche l'ensemble du marché français.

La logistique a cassé la dynamique

À l’occasion d’un point presse, Christophe Prevost, directeur de Peugeot France, avait rappelé l’actualité de la marque avec une « année divisée en deux parties distinctes. Une première partie d’année marquée par une actualité produits moins intense, tandis que la seconde partie connaîtra de nombreux changements ». Il convient de rappeler que Peugeot a rencontré d'importants problèmes logistiques depuis juin 2021. L’équilibre des livraisons reste néanmoins très fragile.

« Nous n’avons pas atteint les bons niveaux de commandes en 2022, en particulier dans le segment BtoB. Nous constatons un certain attentisme envers les véhicules électriques aujourd'hui », explique Christophe Prevost. Les consommateurs adoptent une attitude attentiste à la fois en fonction des prix et des technologies disponibles. Toutefois, il est important de noter que Peugeot va présenter le nouveau I-Cockpit qui verra le jour sur les nouveaux 3008 et 5008 l’année prochaine