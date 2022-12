Un client sur deux finance sa voiture MG via des offres locatives

Sur les 12 000 véhicules MG Motor livrés sur le territoire national depuis janvier 2022, un sur deux a été financé par Sofinco Auto, presque exclusivement via des offres locatives (97 %). Un phénomène à la fois plébiscité par les clients particuliers et les professionnels.

En janvier 2021, la marque anglaise, passée sous le giron du groupe chinois (SAIC Motor), a noué un partenariat avec Sofinco Auto, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, afin de permettre à ses clients d’accéder plus facilement à des véhicules verts, plus onéreux que des véhicules thermiques. Cette opération commerciale a été étendue à l'ensemble du réseau de distribution de la marque. Ce sont désormais 147 distributeurs qui s’appuient sur les solutions de financement locatives (LOA et LLD) de Sofinco Auto. Selon les chiffres du financeur, en 2022, sur les 12 000 véhicules livrés, 97 % ont été financés via une des ses solutions de financement locative. Une option d’achat aussi bien privilégiée par les clients particuliers que les clients professionnels.

« En facilitant l’accès aux véhicules électriques et en accompagnant des marques telles que MG Motor, nous contribuons à la transition du parc automobile français et à l’ambition forte de Crédit Agricole Consumer Finance de devenir leader de la mobilité verte en Europe, commente Étienne Royol, directeur de la mobilité chez Sofinco. Nous sommes fiers d’accompagner ce constructeur qui jouit d’une image très positive et dont la solidité du projet en France se confirme. Depuis le mois de septembre et le lancement de la MG4, il voit en effet son rythme de commandes tripler et prévoit une très forte croissance en 2023. Notre engagement sera à la hauteur de ses ambitions ».

De fait, deux mois après la révélation des tarifs de la MG4, et alors que les véhicules de démonstration n’ont rejoint les showrooms que début novembre, ce sont plus de 4 300 clients qui ont commandé la compacte 100 % électrique auprès de leur Brandstore MG. « C’est un accueil qui va au-delà de nos espérances. Ces résultats témoignent de la bonne image de la marque et de la solidité de notre projet en France », confirme Julien Robert. MG Motor prévoit de présenter une gamme de dix modèles électriques en 2025.