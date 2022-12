Un coût moyen de 452 euros pour les réparations moto

Selon les statistiques annuelles de Car Garantie, le coût moyen des réparations sur une moto atteint 452 euros en cette fin d’année 2022. Les postes les plus coûteux sont le moteur, le système électrique et la boîte de vitesses.

Chaque année, Car Garantie analyse les coûts moyens de réparations pour les véhicules à partir de ses contrats de garantie et d’extension de garantie. La firme s’est penchée en cette fin d’année sur le marché du deux-roues pour chiffrer les dépenses de réparations et les éléments concernés. Sans surprises, le coût moyen augmente régulièrement, puisqu’il s’élève aujourd’hui à 452 euros et qu’il a passé la barre des 400 euros il y a seulement trois ans. Pour obtenir cette somme, la firme s’est basée sur tous ses contrats arrivés à expiration sur les deux-roues neufs et d’occasion, après des périodes allant de 12 à 36 mois.

Coûteux moteur

L’élément mécanique le plus coûteux dans le cadre des garanties reste le moteur. Il représente 25 % du montant total des frais de remboursement de Car Garantie sur les motos d’occasion et 27,4 % sur les motos neuves. Le système électrique arrive en deuxième position, avec 23,9 % des coûts sur les deux-roues d’occasion et 24,1 % sur les motos neuves. Pour compléter ce trio de tête, la boîte de vitesses représente 9,8 % des remboursements sur les véhicules d’occasion et 11,4 % sur les machines neuves. Si le propulseur reste le composant le plus coûteux, il n’est pas le plus fragile. En effet, en matière de fréquence de pannes, le système électrique arrive à la première place. Il représente 26,5 % des interventions pour les motos d’occasion et 27 % pour les deux-roues neufs. Le moteur suit d’assez loin, avec 12,3 % des pannes sur les VO et 13,6 % sur les VN. La boîte de vitesses arrive seulement en 4ème position (9,5 %) sur les motos d’occasion et en 3ème position sur les machines neuves (9,8 %). Si les éléments touchés restent les mêmes d’une année sur l’autre, le coût augmente très rapidement. « Nous ne prévoyons pas encore la fin de cette tendance » remarque Christophe Thiais, chef des ventes de Car Garantie France. Un paramètre à prendre en compte pour les concessionnaires deux-roues. « Il en résulte des risques financiers élevés, en particulier dans le contexte des récentes modifications législatives, par exemple concernant le droit de garantie avec le doublement du délai de renversement de la charge de la preuve » explique le chef des ventes. Un facteur qui plaide en faveur du déploiement des extensions de garanties chez les professionnels, avec des conséquences bénéfiques en matière de satisfaction client.