Un équipage du Garac participe au 4L Trophy 2023

Tout a commencé quand RMC Découverte a proposé au Garac de préparer deux 4L pour l’édition 2023 : l’une pour deux animateurs de la chaîne RMC – François Allain (journaliste-animateur de Vintage Mecanic) et Mickael Capaldi (Speed-Bike restaurateur dans l’émission de François Allain) – l'autre pour deux étudiants du Garac. Un beau cadeau pour ces derniers puisque la prise en charge de leurs frais d’inscription et d’hébergement est assurée par la chaîne. Pour sélectionner le binôme, un concours a été organisé en interne sur la base de la réalisation d’une vidéo sur le thème de la sécurité en atelier. Les heureux vainqueurs (un apprenti et un lycéen) – Eliott Suzanne et Adrien Guiot – sont en première année de BTS Maintenance des véhicules particuliers.

Les deux véhicules ont été préparés par deux enseignants, MM. Carlo et Hebert, accompagnés par des jeunes de Bac pro et de BTS et soutenus par Cyrille Prévost, chef de travaux. Un beau travail puisque les deux 4L ont effectué un pré-départ au Garac où chacun a pu constater que, sous leur covering RMC-Garac, leurs moteurs ronronnaient de belle façon. Après l’acheminement jusqu’à Biarritz (800 km) lieu du départ, puis 1 370 kilomètres à travers l’Espagne jusqu’à Algeciras, la traversée du détroit de Gilbratar, les Trophistes sont à pied d’œuvre au Maroc.

Vous pourrez suivre leur aventure sur les routes de l’Espagne et du Maroc par le biais des réseaux sociaux jusqu’au samedi 25 février.