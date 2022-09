Un été calme dans les ateliers

Alors que les chiffres d’activité étaient en hausse sur le premier semestre (+5,4% en mécanique et +12,7% en carrosserie par rapport à 2021), elle s’est fortement dégradée en juillet et en août avec une activité à la sortie des mois estivaux à -5,9 % en mécanique et à seulement +6,7 % en carrosserie.

Cette chute reste, sur cette période encore, amortie par l’inflation des prix des pièces et des produits peinture : +4,1% en mécanique et +9,6% en carrosserie.

Si l’on s’intéresse aux chiffres de la main d’œuvre, qui reflètent plus fidèlement l’activité, le niveau en mécanique s’est effondré de -9,7% et reste malgré tout plus acceptable en carrosserie avec +4,2%. « Ce taux reste toutefois supérieure à celui de l’évolution des résultats d'exploitation de la carrosserie peinture, dans un contexte d'explosion des coûts énergétiques, pour cette activité très énergivore » tempère Mobilians, à l'origine de ce baromètre.

Si l’on compare maintenant à 2019, avant crises, la main d’œuvre s’effondre que ce soit pour l’activité mécanique (-13,3%) et encore plus pour la carrosserie (-15,9%). Ainsi à fin août, la variation globale des deux activités réunies - pièces et main d’œuvre confondues – accuse une baisse à -4,1% par rapport à 2021 et -9% par rapport à 2019 (contre +6,8% à fin juin).

Le baromètre d’activité est réalisé sur la base de 985 ateliers de mécanique et 453 ateliers de carrosserie, essentiellement des agents de marque.