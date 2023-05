Un excellent premier trimestre pour la distribution de pièces

Le baromètre d’activité de la distribution de pièces détachées mis en place par la Feda en partenariat avec Xerfi indique que l’année démarre de manière très positive avec, ce premier trimestre, une nette hausse du chiffre d’affaires des activités véhicules légers et poids lourds, dans un contexte qui reste inflationniste. Il s’agit du 6ème trimestre consécutif de croissance pour le secteur qui enregistre cette fois des hausses égales entre les activités VL (+12%) et PL (+11,5%).

« Si l’environnement inflationniste se traduit par une progression des résultats en valeur, la progression du chiffre d’affaires de la profession est toutefois supérieure à la hausse combinée des pièces et de la main d’œuvre, ce qui traduit une augmentation du volume d’activité des garages » commente la Feda.

Sur un an, le secteur VL est d’ailleurs en progression de plus de 10%.

Les prestations qui connaissent la croissance la plus dynamique au cours du 1er trimestre sont les pièces grande vente (+19%) et les prestations atelier (+13,5%), suivies des pièces techniques (+11%) et de la peinture-carrosserie (+9%).

L’activité PL est, quant à elle, en progression de 8% sur un an.

Le secteur ayant le plus progressé au 1er trimestre est celui des pièces (+14%), tandis que le chiffre d’affaires réalisé sur les pièces augmentait de 7,5%.

La valeur des stocks de pièces VL et PL se tasse légèrement, mais demeure supérieure à son niveau d’il y a un an.