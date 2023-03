Un label pour garantir la conformité des outils de diagnostic

Les fabricants d’outils de diagnostic électronique disposent désormais d’un label garantissant la conformité de leur solution vis-à-vis des constructeurs et du législateur. De quoi faire la différence avec des équipements non réglementés qui peuvent porter atteinte aux garagistes.

En octobre 2021, la Fiev, syndicat des équipementiers, présentait son intention de lancer sur le marché des outils de diagnostic électronique un label de qualité « diagnostic sécurisé » afin de mieux encadrer la commercialisation de ce type d’outils. Cette dernière vise à apporter aux ateliers la garantie que la solution qu’ils utilisent respecte bien l’environnement juridique et les contraintes imposées par les constructeurs en matière d’utilisation des données de diagnostic.

Après des mois d’élaboration, la charte, sur laquelle repose le label, est désormais disponible et tous les fabricants de solutions de diagnostic peuvent dorénavant la signer tout en étant soumis dans la foulée à un audit réalisé par SGS, à leur charge, sur leurs produits. Au bout d’un an, un autre audit peut être commandé par un fabricant concurrent. Si ce label ne concerne aujourd’hui que le marché français, il pourrait être étendu à l’Europe.

Respecter scrupuleusement les protocoles constructeurs

La charte aborde le bon respect des autorisations aux accès à l’électronique de bord mises en place par les constructeurs, du protocole de reprogrammation des calculateurs et de l’intégrité du compteur kilométrique. Elle veille aussi à ce que ne soient pas pirater les données utilisées par d’autres solutions.

« Avec cette Charte, la FIEV porte l’ambition de créer un standard visant d’une part à préserver l’intégrité du véhicule en respectant les règles de l’art de la réparation, d’autre part à favoriser la compétitivité et une concurrence effective sur le marché de la réparation, conformément au cadre réglementaire existant. Ce à quoi souscrivent les organisations professionnelles de la qui relaieront la charte et les objectifs qu’elle porte auprès de leurs propres adhérents » explique le FIEV qui s’engage à faire des bilans réguliers de la mise en œuvre d’une tel charte.

Et il le faudra bien, car déjà les critiques de certains se font entendre, notamment sur les moyens que dispose SGS pour mener à bien les audits et pour s’assurer du bon respect des protocoles qui d’une marque automobile à l’autre sont très divers et parfois très complexe à mettre en œuvre.