Un marché des voitures d'occasion toujours à contre-courant du défi environnemental

Comme les professionnels le redoutaient, le marché français du véhicule d’occasion a enregistré un repli de 6,4 % en janvier 2023, pour 415 626 immatriculations. Mauvaise nouvelle pour l’environnement, seul le segment des véhicules de 16 ans et plus est en progression.

Selon les données délivrées par la plateforme européenne AutoScout24, les ventes de véhicules d’occasion ont donc fléchi de 6,4 % en janvier 2023 par rapport à janvier 2022 (415 626 immatriculations contre 444 118). Rappelons que « le marché du véhicule neuf progresse par rapport à 2022 de 8,8 % en janvier 2023, avec un volume de 111 939 immatriculations. Le rapport VO/VN remonte à une valeur de 3,71 ».

Ce recul était attendu par les professionnels du secteur et il est même contenu par rapport à certaines prévisions. De même, sans surprise, les prix des VO se stabilisent après des mois de hausse : « Les prix moyens des annonces sur AutoScout24 ont légèrement diminué, de - 0,1 % après plusieurs mois d’augmentation ». Notons aussi que le « prix moyen d’un véhicule électrique d’occasion sur AutoScout24.fr atteint 39 126 euros ».

Par rapport aux enjeux environnementaux, le compte n’y est pas…

À ce propos, au niveau des énergies, les motorisations diesel représentent encore 51,5 % des transactions (214 214 unités), même si elles ont perdu - 5,9 % en part de marché en un an. L’essence ressort à 171 030 immatriculations, loin devant les véhicules hybrides (21 307 unités) ou 100 % électriques (5 142 unités).

Par catégories d’âge de véhicules, les modèles de plus de 16 ans sont les seuls à progresser (+ 7 %, à 97 887 transactions). D’une manière générale, les véhicules de 11 ans et plus totalisent 189 139 immatriculations. Devant les voitures d’occasion de 2 à 10 ans (185 297 unités) et les VO très récents de moins de 1 an (41 090 unités). L’indication est claire sur le pouvoir d’achat de nombreux Français et soulève à nouveau la question de la prise en compte du parc roulant pour viser une efficacité d’ensemble pour le respect de l’environnement. D'aucuns diront aussi qu'il y a des ZFE qui se perdent...

Renault reste devant Peugeot, Citroën dévisse

Du point de vue des constructeurs, les marques françaises sont toujours en retrait de - 2,5 % par rapport à la tendance moyenne du marché, un recul accentué par une forte contre-performance de Citroën, - 5,8 % de perte de part de marché.

Renault détient 18,9 % de part du marché devant Peugeot (17,7 %), Citroën (10,8 %), et Volkswagen (7,9 % et seule marque en progression en termes de part de marché dans le top 4). Les marques premium ont réussi à tirer leur épingle du jeu en janvier 2023 et BMW, Mini, Mercedes-Benz, et DS Automobiles voient leur part de marché respective augmenter. Seule la marque Audi est un brin en retrait.

Notons enfin que seules quatre marques ont progressé en parts de marché mais aussi en volume, fait notable au vu du contexte global : Dacia, Toyota, Mini et DS Automobiles.

Les prix des voitures d’occasion se stabilisent

« Même si le marché est toujours en berne, on observe néanmoins un ralentissement de la baisse des immatriculations surtout si on compare avec le début 2022 soit avant la guerre en Ukraine. Le contexte économique est un peu plus favorable à l’achat automobile. Le marché semble tout doucement se stabiliser autour d’un nouvel équilibre avec des prix plus stables voire en légère baisse. On observe néanmoins une hausse d’immatriculations de véhicules âgés de 16 ans et plus qui représentent actuellement 25 % des ventes », synthétise Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France.