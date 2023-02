Un marché du deux-roues stable en Europe en 2022

Selon les données de l’European association of motorcycle manufacturers (ACEM), les ventes de deux-roues motorisés sont restées stables en 2022 dans les cinq plus grands marchés d’Europe, avec un total de 950 400 unités.

Les ventes de deux-roues motorisés sont restées stables en 2022 dans les cinq plus grands marchés d’Europe selon les données fournies par l'European association of motorcycle manufacturers (ACEM). Les immatriculations ont légèrement augmenté de 0,1 %, pour atteindre 950 400 unités, contre 949 480 exemplaires en 2021. Le périmètre suivi par l’ACEM concerne l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Sur ces cinq pays, seul le marché français est en recul de 6,6 %, avec un total de 193 350 immatriculations. En Allemagne, les mises en circulation sont restées stables, avec une progression minime de 0,1 %, pour un total de 199 400 véhicules. En Italie, la hausse s’est limitée à 0,7 %, pour un marché global de 271 380 machines. Au Royaume-Uni, les ventes ont atteint 109 300 unités, soit une amélioration de 1,9 %. Enfin, l’Espagne a connu la meilleure progression, avec 6,3 %, pour un total de 176 960 immatriculations.

Recul pour les cyclomoteurs

Le marché des cyclomoteurs (moins de 50 cm3) a marqué le pas en 2022, avec une baisse de 3,4 % pour les six plus grands marchés européens. Pour cette catégorie de véhicule, la zone géographique suivie par l’ACEM concerne l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas. Les immatriculations ont représenté 255 900 unités, contre 264 800 exemplaires en 2021. Ce recul des plus petits engins est sans doute dû à un ensemble de facteurs, qui diffèrent selon les marchés et selon les zones géographiques. L’arrivée de modèles 100 % électriques chez plusieurs grands constructeurs pourrait inverser cette tendance, grâce à une offre plus en adéquation avec les réglementations dans les grandes villes. De son côté, le marché des cylindrées supérieures se porte plutôt bien, démontrant ainsi la pertinence des deux et trois roues pour de nombreux Européens.