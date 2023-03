Un marché européen du VN toujours bien orienté en février

Le marché européen du véhicule neuf a poursuivi sa hausse en février, avec une augmentation de 11,5 % par rapport à février 2021. L’ACEA, qui communique ces données, rappelle cependant que la base de comparaison est particulièrement basse, en raison des difficultés d’approvisionnements rencontrées à l’époque. Le nombre de véhicules particuliers immatriculés a donc atteint 802 763 unités dans l’Union européenne. En Espagne, les livraisons ont bondi de 19,2 % et de 17,4 % en Italie. Sur les deux premiers mois de l’année, la hausse s’établit à 11,4 %. Le marché espagnol progresse notamment de 32,1 % et l’Italie de 18,2 %. Sur la même période, la France se situe à 9,1 %, tandis que l’Allemagne reste à l’arrêt, avec 0,2 %.

Le diesel toujours devant l’électrique

Sur le seul mois de février, les ventes d’électriques ont représenté 12,1 % des immatriculations. Les hybrides ont atteint 25,5 %, auxquels on peut ajouter 7,2 % de modèles hybrides rechargeables. L’essence reste en tête, avec 36,9 % des livraisons, tandis que le diesel arrive à 15 %, soit à un niveau supérieur à celui de l’électrique. En livraisons, cette répartition donne 97 300 voitures électriques, pour 120 248 véhicules diesel, 204 883 hybrides, 57 569 hybrides rechargeables et 295 868 modèles à essence. Si le gasoil recule sur l’ensemble de l’Union européenne, certains pays comme la Pologne et la République tchèque ont acheté davantage de modèles diesel en février, avec des hausses respectives de 18,9 % et 12,4 %. Ce carburant a même progressé en Italie de 2,2 %. En France, la tendance est à - 27,4 % sur cette énergie, cernée par le déploiement des ZFE dans de nombreuses agglomérations.