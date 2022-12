Un Mercedes eActros intègre la flotte des Transports BFT

Les Transports BFT ont choisi, comme premier camion électrique, la version « 300 » de la gamme eActros. Une version porteur 6x2 doté d'une capacité de 336 kWh et d'une autonomie de 300 kilomètres. Les trois packs de batteries de cette version, installés dans l’empattement, apportent l’énergie nécessaire à essieu électrique eAxle, qui intègre deux moteurs électriques et la boîte de vitesses. Ce poids lourd électrique est équipé d’un tableau de bord multimédia avec tablettes 12 pouces, de MirrorCam et d'équipements de sécurité, dont le système de freinage automatique Active Brake Assist 5 (ABA 5) et le Side Guard Assist.

Une fois carrossé, cet eActros sera intégré au projet local Lium – Logistique intra-urbaine multimodale – zéro émission, qui rassemble les Transports BFT, le Port de Lyon, ainsi que des bateliers, des transports urbains et coursiers locaux. L’objectif est d’utiliser l’intelligence artificielle pour offrir les meilleures solutions de transport aux utilisateurs dans le but de réduire les émissions de CO2 pour la distribution urbaine de marchandises dans le Grand Lyon. De plus, afin d'éviter les retours à vide, le projet Lium entend récupérer les déchets pour les recycler. Ce projet va débuter sa phase de tests, avant Ce projet va entrer très prochainement en phase de tests, puis sera officiellement lancé dans les 24 à 36 mois qui viennent.