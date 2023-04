Un nouveau directeur général pour Fraikin France

Fraikin a décidé de placer sa confiance en Olivier Renard, spécialiste de la location longue durée BtoB, pour prendre la tête de la filiale française. Après avoir passé 10 années chez Adecco, dans la gestion et le management de réseaux d’agences, l'homme évolue au sein de la société de location depuis 2004, d'abord en tant que directeur régional, puis en tant que directeur commercial France et directeur commercial international.

Parallèlement, Olivier Renard a toujours eu pour ambition de créer sa propre structure afin de pouvoir partager son expertise et capitaliser sur son expérience. Il fonde ainsi Hollisterfox en 2011, un cabinet de conseil en développement commercial, recrutement et formation notamment auprès de fonds d’investissement. Il compte parmi ses clients Via Location, dont il rejoint le directoire en 2015. Il prend par la suite la direction générale et la présidence du groupe qui est racheté en 2020 par Fraikin.

C’est donc tout naturellement que, dès ce début d’année, Olivier Renard a repris la direction générale France. Une nomination qui confirme l’importance de la fusion entre ces deux entreprises. Sa stratégie pour le développement de la marque dans l'Hexagone s’axe autour de sujets clés que sont le remaniement du réseau, la simplification des process, le renforcement de la position de leader, la responsabilisation des directeurs d’agences et de régions, et l’augmentation de la satisfaction client. La nouvelle organisation du réseau Fraikin a pour objectif de réduire les intermédiaires, de faciliter les échanges, et de redonner à chacun sa place stratégique dans l’entreprise.

Le groupe a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 965 millions d'euros pour 60 000 véhicules en circulation et 11 200 clients européens. Il est présent dans huit pays et emploie 3 000 collaborateurs.