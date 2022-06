DS Automobiles accueille son nouveau directeur France

Âgé d’à peine 50 ans, Joël Verany a connu une belle ascension au sein de l’organigramme du groupe Stellantis (ex-PSA). Ce diplômé de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ParisTech) qui a débuté sa carrière comme consultant financier au cabinet Mazars a en effet rejoint le groupe automobile tricolore en 2001. Il était alors « simple » analyste financier de la division automobile. Une expérience qui lui a permis, ensuite, d’orienter son CV vers le domaine du commerce et de la distribution en devenant, quatre ans plus tard, responsable de la région Sud-Ouest pour le compte de la marque Peugeot.

Successivement nommé directeur des points de vente Peugeot d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer puis de la succursale Peugeot de Mulhouse, Joël Verany s’est retrouvé aux commandes des succursales des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles de la région parisienne au sein de PSA Retail, à partir de 2015. Par la suite, en 2017, il a occupé les fonctions de directeur des ventes et développement réseau de Citroën en Inde pour finalement accéder au poste de directeur de la performance commerciale et marketing au sein de Stellantis Inde en 2021, puis à celui, prestigieux, de directeur de la marque premium DS France cette année.

Fort d’un parcours international et polyvalent, son action sur « la mise en place d’un écosystème commercial, marketing et de distribution, innovant mixant relation physique et digitale servira sans aucun doute au développement de DS en France, marché majeur pour la marque », assure Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles. Joël Verany succède ainsi à Jacques-Edouard Daubresse, nommé en novembre 2020, qui poursuivra des projets personnels. Nul doute que celui-ci devrait cependant rebondir rapidement dans la filière automobile…