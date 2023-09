Un nouveau directeur des ventes VO pour Volkswagen, Skoda et Seat France

Dans un post, Philippe Dieu annonce sa nomination à la direction des ventes de voitures d’occasion pour les marques Volkswagen, Skoda et Seat au sein de Volkswagen Group France. Bien connu des professionnels du VO, Philippe Dieu évolue au sein du groupe Volkswagen depuis plus de quinze ans.

Depuis le début du mois de septembre 2023, Philippe Dieu a pris la responsabilité des ventes des véhicules d’occasion de trois marques du groupe Volkswagen en France, Volkswagen, Skoda et Seat. Philippe Dieu a fait toute sa carrière dans le secteur automobile. Après avoir débuté chez Citroën, créé le réseau de location Car Go, puis travaillé chez Kia Europe, il rejoint le groupe Volkswagen, plus précisément la marque Skoda, en juillet 2008. Philippe Dieu est parfaitement rompu aux enjeux des ventes et du développement des réseaux de concessionnaires.

Piloter la transition de la relance des labels VO des marques du groupe

Philippe Dieu prend cette nouvelle responsabilité à une période charnière pour la stratégie groupe Volkswagen sur l’activité VO. En effet, décision a été prise de dissoudre Das Welt Auto après dix ans d’exploitation. Le groupe dirigé par Xavier Chardon veut désormais capitaliser sur la notoriété de chacune de ses marques en France et relance donc des labels dédiés : Volkswagen Occasion garantie, Skoda Occasion garantie, Seat Occasion garantie. On trouve aussi Cupra Occasion Garantie, même si le jeune âge de la marque explique que les volumes sont réduits. Par ailleurs, Audi a conservé son label Audi Occasion :plus.

Volkswagen Group France met l’accent sur le sourcing des voitures d’occasion

Comme nous l’expliquait encore récemment Xavier Chardon, l’objectif est de construire un sourcing plus performant, d’accompagner l’articulation entre VO et VN à l’heure où les financements locatifs de type LLD et LOA progressent fortement, et de mieux répondre à la concurrence des infomédiaires. Pour le sourcing, les marques vont aussi bénéficier de la mise en œuvre d’un petit site de reconditionnement à Villers-Cotterêts. Une antenne qui va notamment reconditionner les véhicules collaborateurs du groupe et qui sera dotée d’une capacité de l’ordre de 3 000 à 4 000 unités par an.

