Un nouveau président pour le groupe Rhenus

Rhenus Logistics annonce qu’à compter du premier avril 2022, Tobias Bartz prendra le poste de CEO et président du directoire du groupe. Il succède à Klemens Rethmann qui va se concentrer sur les activités de Rethmann.

Le conseil de surveillance de Rhenus SE & Co. KG nomme donc Tobias Bartz comme CEO et président du directoire à compter du 1er avril 2022. Il succède à Klemens Rethmann qui occupait ce poste depuis 2008 et qui va se concentrer sur son rôle au sein de comité exécutif de Rethmann.

« Ensemble, Tobias et moi avons travaillé très étroitement et avec succès depuis mes premiers jours dans le groupe Rhenus. Au cours de toutes ces années, nous avons réalisé beaucoup de choses ensemble, avec tous les membres de la famille Rhenus. Nous nous respectons et nous nous faisons confiance. Je suis donc fier de pouvoir le nommer comme mon successeur », déclare-t-il.

Croissance et transition énergétique à l'agenda

Né en 1977, Tobias Bartz a commencé sa carrière professionnelle chez Rhenus en 2005 en tant que stagiaire en management. Depuis lors, il a prouvé ses compétences en matière de leadership dans différents contextes internationaux au sein du groupe Rhenus. Il a notamment été responsable de l'activité de fret routier de Rhenus en France et en Espagne. Il est membre du Directoire du groupe depuis 2015. « Au cours des prochaines années, nous nous concentrerons avec force sur la poursuite de la croissance ainsi que sur la transformation verte et numérique du groupe Rhenus. Nous continuerons également à développer notre réseau mondial », annonce-t-il.

Rhenus réalise un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards d'euros pour 37 500 employés travaillant sur 970 sites répartis dans le monde.