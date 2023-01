Un nouveau président pour Suzuki France

Suzuki France a un nouveau président en la personne de Daiki Yoshimiya qui a succédé à Tomoyuki Shimazaki, qui prend de nouvelles fonctions dans la zone Océanie et Amérique latine.

Daiki Yoshimiya a intégré Suzuki Motor Corporation en 1993, au Japon, au sein du département marketing international. Il a également occupé des fonctions au sein de la filiale italienne de Suzuki, puis au Mexique. Avant d’arriver en France, il avait la responsabilité du marketing pour la direction de l’Amérique latine au siège de Suzuki.

2023 s’annonce comme une année charnière pour Suzuki France

Daiki Yoshimiya prend ses fonctions chez Suzuki France à un moment charnière pour toutes les activités de l’entreprise : Suzuki France vient en effet de célébrer les 30 ans de l’activité Automobile dans l’Hexagone et les 10 ans de filialisation de l’activité Marine.

« Je suis particulièrement heureux de prendre mes fonctions à un moment charnière. Les équipes des trois divisions – auto, moto et marine - sont performantes et la marque peut compter sur des réseaux de concessionnaires, distributeurs et partenaires de confiance. Mon objectif est de maintenir et de renforcer encore la satisfaction de nos clients, et de poursuivre le développement de Suzuki grâce aux innovations et la stratégie de la marque », indique Daiki Yoshimiya.

Rappelons qu’en 2022, Suzuki a immatriculé 15 750 VPN, en repli de 35,6 %, pour une part de marché de 0,96 %. La marque a aussi vendu 1 961 VUN (- 19,6 %) pour une part de 0,56 %.