Un nouveau top management pour le pôle Auto de BNP Paribas Personal Finance

Christophe Michaëli, Directeur de la Mobilité Automobile (DMA) de BNP Paribas Personal Finance France, réorganise son comité de direction pour soutenir ses objectifs de croissance sur la mobilité durable et accélérer sa transformation. Le nouveau comité de direction, qui réunit six femmes et trois hommes, est opérationnel depuis le 1er décembre 2021.

« Je suis ravi d’être à la tête d’un Comité de Direction aussi diversifié. Ces profils et expertises croisés vont nous permettre de relever les challenges à venir et de mettre en œuvre l’ambitieuse stratégie de développement de BNP Paribas Personal Finance en France pour les marchés auto, moto et véhicules de loisirs », commente Christophe Michaëli.

La composition du nouveau comité de direction

- Abel Rosselet, Directeur Commercial

- Myriam Haddadou, Responsable du pôle Grands Clients

- Christel Villard, Responsable du Réseau Commercial

- Diane Bensoussan, Responsable du Pilotage et Développement

- Clémence Legrand, Responsable des conditions commerciales et du

P&L à la production

- Céline Ott, Responsable Supports des Réseaux

- Claire Osmalek, Responsable de l’Efficacité Commerciale, Expérience

Clients/Partenaires & Communication

- Lionel Riveron, Responsable de la Stratégie, des Projets et Nouveaux

Usages

Rappelons qu'avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, BNP Paribas Personal Finance propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement via ses centres de relation client et sur internet.