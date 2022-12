Un premier e-garage pour Revolte

Si l’électrification des véhicules bouleverse l’industrie automobile, ses technologies, ses modèles économiques, ses marques…elle remet aussi en cause le modèle de l’après-vente. Les enseignes de réparation traditionnelles cherchent à s’adapter à cette nouvelle dimension et avancent déjà certains services autour de l’électromobilité. Mais il ne fait nul doute que cette électrification donne l’opportunité à la naissance de nouveaux réseaux d’après-vente.

C’est notamment le cas de l’enseigne Revolte fondée en 2020 par Alexis Marcadet et Jérémie Noirot qui, dans un premier temps, misaient plutôt sur le retrofit. Un premier atelier, dit « e-garage », de 1300 m2, vient d’être implanté à Carquefou, au nord de Nantes. Un garage 100 % dédié aux voitures électriques avec une ambition très marketing : celle de faire durer les voitures 100 ans. La promesse ? Offrir une réparation la moins couteuse possible des composants électriques comme le moteur, le chargeur, l’électronique de puissance, la batterie, etc.

Formé et équipé en conséquence, le garage n’hésite pas à ouvrir les batteries, à l’origine de 30 % des dysfonctionnements, pour les réparer alors que bien souvent leur panne ne tient à pas grand-chose, un contacteur, une résistance, une cellule ou encore une carte électronique HS. Le coût de la réparation peut être alors divisé par dix avec un devis moyen autour des 2000 euros. L’utilisation de composants reconditionnés ou d’occasion est aussi au programme de l’enseigne. Voilà de quoi éviter que les voitures ne partent prématurément à la casse.

Revolte s’adresse aux premiers possesseurs de véhicules électriques qui ne sont plus couvert par la garantie du constructeur et qu’aucun garage traditionnelle ne sait réparer de manière compétitive.

Selon nos confrères de l’AFP, ce garage a pu voir le jour alors que le fondateur a réussi à convaincre une soixantaine d’investisseurs de le suivre dans son projet après une période de tests dans un local situé à Rennes. La société emploie une quinzaine de personnes dont des mécaniciens et des électrotechniciens. Le garage Nantais a déjà une centaine de voitures inscrit dans le carnet de commande après être déjà intervenu sur autant de voitures électrifiées. L’atelier, qui a sa propre école de formation, espère recruter une dizaine d’électromécaniciens l’an prochain. La marque a de même pour ambition de déployer une flotte mobile pour le petit entretien à domicile.