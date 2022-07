Un premier showroom Parisien pour Volta Truck

Alors que ses premiers camions Volta Zero devraient entrer en circulation urbaine d’ici la fin de l’année, Volta Trucks annonce l’ouverture de son premier showroom « Studio client » et de son siège parisien.

Le Volta Trucks Studio de Paris est le premier des sièges sociaux que l’entreprise souhaite implanter pour mener ses opérations commerciales et accueillir les clients pendant le processus de vente. « L’expérience du Studio se veut à la fois éducative et informative, tout en incarnant l’essence même de la marque Volta Trucks » commente le constructeur.

Le Volta Trucks Studio se trouve rue Édouard VII, dans le 9eme arrondissement de Paris, situé à proximité des lieux de vie et des sièges sociaux de nombreux clients de l’entreprise.

« Nous allons repenser l’expérience client en face à face avec le premier des nombreux Volta Trucks Studios à venir, qui seront tous situés près des lieux de vie et de travail de nos clients. Ces derniers nous disent qu’ils ne veulent pas d’un grand showroom à l’ancienne et excentré, où le camion ne sera pas exposé. Ils préfèrent discuter avec un expert produits dans un environnement intime et sans pression. Et lorsque le moment sera venu de découvrir le camion, il leur sera présenté dans leur propre dépôt afin qu’ils puissent comprendre son fonctionnement. Telle est la méthode Volta Trucks : réunir en un même lieu les opérations commerciales et les équipes du marché concerné pour garantir également la présence d’un expert Volta Trucks quel que soit le sujet abordé par le client » explique Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.

Le showroom vient compléter le Volta Trucks Hub de Bonneuil-sur-Marne, au sud-est de Paris, récemment annoncé.