Un premier trimestre salutaire pour Lamborghini

Alors que Lamborghini était déjà sur le chemin de la croissance en 2021, il semblerait que les planètes soient, cette année encore, bien alignées pour le constructeur au taureau cabré. En effet, celui-ci termine les trois premiers mois de l'année 2022 avec des résultats financiers à la hausse : le résultat d’exploitation a enregistré une croissance de 25 % par rapport à l’année dernière, passant de 142 à 178 millions d’euros. De plus, le chiffre d’affaires a lui aussi grimpé, atteignant les 592 millions d’euros, soit une augmentation de 13,3 % par rapport aux trois premiers mois de l'année passée. Cette performance est largement soutenue par la hausse des volumes qui a atteint les 2 539 unités entre janvier et mars, battant ainsi le record du premier trimestre 2021 qui enregistrait déjà une hausse de 4,8 %. Les chiffres du second semestre permettront de dresser un premier bilan comparatif à mi-chemin. À titre indicatif, Lamborghini avait immatriculé 4 852 véhicules à cette date en 2021, et 8 404 unités au terme des douze mois de l'année précédente, en signant le meilleur résultat de son histoire.

Maintenir la croissance coûte que coûte

« Ce premier trimestre a été le meilleur jamais enregistré à tous points de vue, commerciaux et financiers, confirme Stephan Winkelmann, P-DG d’Automobili Lamborghini. Un résultat favorisé par une gamme de produits très attractive et par une stratégie visant à proposer une offre inférieure à la demande afin de conserver un haut niveau d’attrait ainsi qu’une répartition équilibrée des ventes dans les trois macro-régions du monde. »

Pour les prochains mois, le constructeur compte évidemment confirmer cette croissance sur le long terme. Il s’appuiera notamment sur sa gamme de produits avec la production de la Huracán (qui a atteint les 20 000 unités), et le lancement de la Huracán Tecnica, dévoilée à New York à l’occasion du salon de l’automobile le 12 avril dernier. En complément, trois autres nouveautés produits sont attendues dans les mois à venir, dont deux concernant l’Urus et une concernant la Huracán. Par ailleurs, entre janvier et mars 2022, Lamborghini a continué à renforcer son réseau commercial avec l’ouverture de nouveaux showrooms à travers le monde et a également fait ses débuts dans l’univers des NFT à l’instar de certains de ses homologues dernièrement.