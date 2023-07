Un redressement judiciaire en forme de dernière ligne droite pour Hopium

La firme française Hopium vient d’annoncer son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. L’entreprise a six mois pour concevoir un démonstrateur de sa pile à hydrogène et trouver de nouveaux partenaires.

Le tribunal de commerce de Paris vient de placer la société Hopium en procédure de redressement judiciaire. Pour mémoire, l’entreprise fondée par Olivier Lombard avait déjà axé son développement sur sa pile à hydrogène en avril dernier, afin de proposer une technologie clés en mains à des partenaires industriels potentiels. Le projet de berline premium Machina était donc passé au second rang. Aujourd’hui, Hopium entame sa dernière ligne droite sous la protection temporaire du tribunal de commerce de Paris.

Un redressement judiciaire pour geler les dettes

Le placement en redressement judiciaire permet à la firme française de poursuivre son activité jusqu’au 19 janvier 2024, date à laquelle se terminera la période d’observation accordée par le tribunal. Hopium a donc six mois pour trouver des partenaires et présenter un plan de continuation. Pendant cette parenthèse, les dettes contractées avant le 19 juillet 2023 sont gelées, afin de laisser une respiration financière à l’entreprise. Le tribunal pourra éventuellement renouveler pour six mois supplémentaires ce délai suspensif. Hopium affirme qu’elle présentera un plan de continuation pendant cette période d’observation, avec le soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities. Pour mémoire, cette structure est une coentreprise d’investissement spécialisée dans la mobilité, fondée par Atlas Capital Markets et Arena Structured Private Investment. Ce fonds vient de prolonger son soutien à Hopium, afin d’assurer sa survie pour un an.

Un an pour développer un démonstrateur technologique

Atlas Special Opportunities et Hopium ont signé le 21 juillet un avenant à leur contrat qui prévoit l’attribution de 3,5 millions d’euros supplémentaires à la société française. Cette dernière disposant encore de 10 millions d’euros non utilisés sur les 21,5 millions d’euros prévus à l’origine, la somme totale disponible s’élève ainsi à 13,5 millions d’euros. Ce montant doit permettre à Hopium de couvrir ses besoins en financement pour les douze prochains mois. Un délai que la firme compte mettre à profit pour présenter un démonstrateur de sa pile à hydrogène. Le niveau de performances de cette solution sera donc capital pour le devenir d’Hopium.