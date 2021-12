Un renfort de poids pour ChargePoint

Le 7 décembre 2021, ChargePoint présentait des résultats semestriels en forte croissance, + 79 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, relevant du même coup ses prévisions pour l'ensemble de l'année (entre 235 et 240millions de dollars). Le nombre de points de recharge activés s’établit à plus de 163 000 au 31 octobre 2021, dont environ 45 000 en Europe. En outre, ChargePoint a également accès à 290 000 lieux publics de recharge supplémentaires grâce à l'application d’accords d’itinérance avec d'autres grands réseaux de recharge. Le groupe a aussi finalisé les acquisitions du fournisseur européen de technologies d'e-mobilité has-to-be et du fournisseur de gestion d'e-bus et de véhicules commerciaux ViriCiti. De quoi réjouir son président-directeur général Pasquale Romano : « ChargePoint a réalisé un nouveau trimestre robuste, alors que nous avons continué à faire évoluer nos marchés commerciaux, de flotte et résidentiels sur deux continents ».

En outre, ChargePoint annonce l’entrée d’Elaine L. Chao au sein de son conseil d’administration. Une dirigeante influente qui fut par le passé secrétaire d’État aux Transports et secrétaire d’État au Travail des États-Unis. Elle a aussi occupé des postes de haute responsabilité dans le secteur privé, notamment chez The United Way of America, Peace Corps, ou encore Bank of America. Comme le souligne Pasquale Romano, son influence et son réseau seront précieux pour ChargePoint, situé à la confluence d’enjeux de mobilités et d’énergies.