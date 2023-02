Un taux de contre-visites en légère baisse pour le contrôle technique 2022

Le bilan du contrôle technique pour l’année 2022 vient d’être publié par l’UTAC-OTC. Le nombre de contrôles a augmenté de 1,16 % l’année dernière, pour atteindre 25 558 192 opérations. Sur ce total, les véhicules légers ont représenté 21 246 547 contrôles, dont 18 380 233 pour les voitures particulières et 2 637 906 pour les utilitaires légers. Les véhicules soumis à réglementation spécifiques ont compté pour 188 313 contrôles, tandis que les véhicules de collection ont représenté 40 095 contrôles.

Légère baisse des contre-visites

Sur les 21 246 547 contrôles de véhicules légers, le nombre de contre-visites s’est élevé à 4 130 333, soit 19,44 %. Ce taux atteignait 19,90 % en 2021, sur un nombre de contrôles un peu moins élevé. Pour les véhicules particuliers, le pourcentage a concerné 19,01 % des contrôles, contre 19,47 % en 2021. Le taux de défaillances critiques a atteint 0,70 %, tandis qu’il s’est élevé à 1,07 % pour les utilitaires légers. Près de 22,82 % de ces véhicules ont dû passer par une contre-visite.

Des fonctions qui ne fonctionnent plus

Parmi les treize fonctions répertoriées par le contrôle technique, le palmarès des défauts reste similaire d’une année à l’autre. Tout ce qui touche aux trains roulants reste en tête, avec 10,20 % des défauts constatés. Les feux figurent à la deuxième place de ce classement, avec 8,91 % des défauts. Les émissions polluantes complètent ce podium, avec 6,86 % des défauts.

Le top des défaillances critiques

Le contrôle technique sépare défaillances majeures et défaillances critiques. Ces dernières peuvent signifier la fin de vie d’un véhicule en cas de non remise en état. Elles concernent 0,70 % des contrôles pour les voitures particulières et 1,07 % pour les utilitaires légers. L’année dernière, le premier motif a été une usure jusqu’à la corde d’un pneumatique, avec 0,22 % des défaillances. Un défaut largement en tête, puisque le deuxième représente 0,08 % et concerne une défaillance supérieure à 50 % du frein de stationnement. Le troisième défaut est une usure excessive des freins, pour 0,07 % des défauts. Un score réalisé à égalité avec un défaut total de feux de stop. De quoi pimenter le quotidien des centres de contrôle technique...

Toujours plus de centres

Les crises n’arrêtent pas les ouvertures de centres de contrôle technique. Leur nombre atteignait 6 667 établissements en 2022, contre 6 545 sites en 2021. Sur ce total, 1 178 centres n’étaient rattachés à aucun réseau. Les centres nouvellement agréés se sont élevés à 436 établissements, tandis que 314 centres ont perdu leur agrément. Parmi ces derniers, 82 ont fermé leurs portes. Le nombre de contrôleurs a également progressé, en passant de 12 843 professionnels à 13 112 en fin d’année dernière. Une hausse qui se heurte malgré tout à un problème de recrutement, commun dans de nombreux métiers de l’automobile. L'arrivée prochaine du contrôle technique des deux-roues motorisés pourrait accentuer ce manque.