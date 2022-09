Un top 10 aux mains des constructeurs français

Sur les huit premiers mois de l’année, les dix meilleures ventes de voitures particulières restent aux mains de Stellantis et de Renault Group, selon les données de la PFA. Sur le podium, la Peugeot 208 reste largement en tête devant la Renault Clio et la Dacia Sandero.

En cette rentrée, les meilleurs élèves du marché des voitures particulières restent Stellantis et Renault Group. Sur les huit premiers mois de l’année, les deux groupes se partagent le top 10 des meilleures ventes. L’automobile la plus vendue est donc la Peugeot 208, avec 57 668 unités, soit une part de marché de 5,9 %. La Renault Clio se retrouve au deuxième rang, avec 40 814 exemplaires, pour une part de marché de 4,2 %. Le podium est complété par la Dacia Sandero, avec 39 944 unités, soit une part de marché de 4,1 %. Pour mémoire, ce classement concerne les ventes réalisées aux professionnels et aux particuliers.

Peugeot, Renault, Dacia et Citroën

Sur les dix premières ventes, Peugeot place quatre modèles, Renault en compte trois, Dacia en possède deux et Citroën un seul. Ce panel est centré sans surprises autour des segments B et C, avec cinq berlines et cinq SUV. La Citroën C3 arrive au pied du podium, avec 39 441 unités, au coude à coude avec la Dacia Sandero. Le premier SUV prend la cinquième place. Il s’agit du Peugeot 2008, avec 33 224 exemplaires. Il devance son concurrent direct, le Renault Captur, immatriculé à 31 407 unités. La nouvelle Peugeot 308 prend la septième place, avec 28 224 exemplaires. Les trois derniers modèles du top 10 sont des SUV, avec un Peugeot 3008 qui résiste bien, en réalisant 23 947 ventes. Il se positionne devant le Dacia Duster et ses 20 964 unités. Enfin, le dixième rang revient au Renault Arkana, qui est le premier et le seul SUV coupé de ce top 10. Il se situe juste sous la barre des 20 000 immatriculations, avec 19 600 exemplaires. Au-delà de cette première dizaine, la Fiat 500 devance les Toyota Yaris et Yaris Cross.