Un top 10 partagé entre Renault Group et Stellantis

Sur les neuf premiers mois de l’année, Renault Group et Stellantis se partagent les dix meilleures ventes de voitures particulières sur le marché français. Selon les données fournies par la PFA et AAA Data, la Peugeot 208 reste largement en tête devant la Renault Clio et une Dacia Sandero de plus en plus pressante.

Le top 10 des véhicules particuliers reste entre les mains de Renault Group et Stellantis en ce début du mois d’octobre. Cinq modèles Renault et Dacia côtoient cinq voitures des marques Citroën et Peugeot. La marque au lion place 4 modèles dans les dix premiers, dont la 208 en tête du classement. Sur les neuf premiers mois, cette dernière conserve largement la première place, avec 67 866 unités. Le 2008 arrive à la cinquième place et représente le premier crossover du classement. La Peugeot 308 arrive à la septième place et constitue la première représentante du segment C. Elle devance le 3008, dont la deuxième génération se maintient toujours dans le top 10. Le dernier modèle du groupe Stellantis présent dans le top 10 est l’unique Citroën du classement. Il s’agit de la C3, qui se trouve au pied du podium, avec 44 959 exemplaires vendus depuis le début de l’année. Une voiture qui sauve Citroën du marasme sur le marché français.

Renault et Dacia jouent groupés

Au sein de Renault Group, la Clio conserve sa deuxième place sur le marché, avec 47 589 unités. Cependant, la berline a perdu le contact avec la Peugeot 208, largement en tête. Le constructeur peut se consoler avec la troisième place, toujours entre les mains de la Dacia Sandero. Avec 46 032 exemplaires vendus, cette dernière se rapproche de la Clio. Le Captur arrive en sixième position, juste derrière son rival 2008. Enfin, le Duster séduit toujours les français, avec une neuvième place au sein de ce top 10. Enfin, le SUV coupé Arkana est le meilleur représentant de Renault sur le segment C, avec 22 301 exemplaires. La Mégane 4 ne figure qu’au 18ème rang, la Mégane E-Tech au 33ème rang et le Kadjar à la 40ème place. Les espoirs reposent donc sur l’Austral, qui doit renforcer la présence du segment C de Renault dans le haut du tableau, soutenu par la Mégane électrique.