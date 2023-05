Un troisième centre Norauto pour Sima Holding

Le distributeur automobile Sima Holding poursuit sa politique de diversification vers la réparation multimarque avec l’acquisition d’un troisième centre auto sous l’enseigne Norauto. Le groupe possède déjà 2 centres auto et 12 magasins API de Doyen en plus de son activité original de concessionnaire.

Le site Toute la Franchise indique que le groupe de distribution automobiles Sima Holding, présidé par Franck Mariscal, vient d’ouvrir un nouveau centre Norauto à Abbeville dans la Somme. Cette ouverture porte à 3 le nombre de centres auto sous enseigne Norauto contrôlés par le distributeur. La holding financière possède déjà depuis 2021 un centre à Méru, dans l’Oise, et un autre à Albert, lui aussi implanté dans la Somme.

Le garage Norauto d’Abbeville est composé d’une surface de plus de 800 m² et compte 7 baies d’atelier et un magasin en libre-service de 350 m². Il emploie 8 salariés.

Le groupe Sima Holding, qui souhaite diversifier ses activités, est composé d’une quarantaine d’entreprises : dont 12 comptoirs de distribution de pièces détachées multimarque API (Doyen) implantés en Savoie, Bourgogne, région parisienne et Hauts-de-France, une plateforme XPR Distribution (Distrigo) et une trentaine de concessions de marques Stellantis et Hyundai.