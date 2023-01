Un vaste projet de stations hydrogène se prépare en Europe

La mobilité hydrogène prend de plus en plus de place en Europe avec la multiplication de projets d’ampleur. Alors que l'Union européenne a récemment accordé 40 millions d'euros à Punch Group pour développer des technologies hydrogène, le concepteur et fabricant européen de stations hydrogène HRS vient de s’allier au producteur indépendant d’hydrogène vert et de services associés, pHYnix pour promouvoir cette énergie prometteuse, notamment pour les transports lourds.

Par la conclusion d’un accord-cadre, qui lie les partenaires jusqu’en 2027 et représente un chiffre d’affaires minimum de plus de 18 millions d’euros pour HRS, le tandem concrétise une première commande ferme de huit stations hydrogène, dont trois stations de 200 kg/jour. La seconde commande, comprenant les cinq autres stations d'1 tonne/jour, devrait être livrée avant juin 2024. De quoi « démontrer l’accélération de notre développement et symboliser notre volonté de rester à l’avant-garde de la transition à hydrogène renouvelable en Europe », assure Jean Pierre Riche, fondateur et président de pHYnix.

Accompagner un marché en plein essor

« La décarbonation des transports, au travers de la mobilité hydrogène, passe par la mise en place rapide d’un réseau d’infrastructures de dimension commerciale allant de la production à la distribution d’hydrogène. […] Notre capacité à déployer rapidement des stations de large capacité, d’1 tonne/jour et plus, permettra d’accompagner l’essor rapide des capacités de production d’hydrogène vert de pHYnix », note de son côté Hassen Rachedi, fondateur et P-DG de HRS.

Créée en 2004, l’entreprise développe en effet depuis plus de dix ans une gamme de stations de ravitaillement en hydrogène se voulant complète, utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et capables de s’adapter aux besoins des professionnels sur un marché européen en forte croissance. Ceci grâce à une capacité de production en série permettant d’assembler jusqu’à 60 unités par an sur son site de Champ-sur-Drac.