Un véhicule de pompier conçu pour combattre les feux de voitures électriques

La société britannique Prospeed vient de présenter un nouveau modèle de véhicule d’intervention destiné aux pompiers et pensé pour combattre les incendies de voitures électriques. Basé sur un pick-up Toyota Hilux, ce véhicule n’a plus qu’une vague ressemblance avec le modèle d’origine. Baptisé Hiload, il est modifié en profondeur, avec un nouveau châssis plus long et plus rigide. Il adopte au passage un double train arrière, qui lui confère six roues au total. Il conserve cependant une hauteur de 1,85 m, qui lui permet d’accéder à la majorité des parkings souterrains, ce qui est l’un des objectifs de ses concepteurs. Grâce à son nouveau châssis, il passe à une charge utile de 3 tonnes et bénéficie d’un espace de chargement rallongé de 1,23 m, ce qui lui permet d’embarquer un équipement très particulier.

Lance à très haute pression

Ce 6x6 Hiload embarque un nouveau système de lutte contre les incendies de véhicules électriques. Développé par la firme suédoise Cold Cut Systems AB, le Cobra Ultra High Pressure Lance (UHPL) fonctionne comme une arme projetant de l’eau à une pression de 300 bars. Les pompiers peuvent l’utiliser pour éviter qu’un feu n’atteigne la batterie et devienne ainsi incontrôlable. Ils doivent s’approcher du véhicule avec les protections adéquates et si possible, ouvrir une porte ou briser une vitre. Ils tirent alors dans le plancher du véhicule avec cette lance à très haute pression. L’eau entre ainsi dans la batterie et peut noyer cette dernière rapidement, avec seulement 240 litres d’eau. Les tests réalisés par la protection civile suédoise ont permis d’éviter la propagation d’un feu aux cellules de batterie en moins de dix minutes. Assemblé au Royaume-Uni, ce véhicule peut être vendu sous licence pour faciliter sa production partout dans le monde. Il ferait déjà partie de la flotte interne de lutte contre l’incendie d’un constructeur automobile de véhicules électriques.