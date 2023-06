Une agence bancaire 100 % digitale pour financer des voitures neuves et d’occasion

À travers une nouvelle offre de services et d’innovations à destination de ses partenaires distributeurs et les constructeurs en marque blanche, CGI Finance, filiale de la Société Générale, lance une agence 100 % digitale pour s’adapter à l’évolution importante du marché automobile. « Nous sommes fiers de pouvoir lancer notre Agence digitale qui sera un nouvel atout pour nos partenaires, explique Ludovic Van de Voorde, directeur général de CGI Finance. Cette agence a la même organisation que nos agences physiques qui sont depuis toujours une de nos plus grandes forces. CGI Finance est en perpétuelle recherche de solutions pour le marché du financement automobile avec des équipes mobilisées. »

Quatre responsables de secteur pour l'Agence digitale

Conscient de la nécessité d'accélérer davantage dans le domaine du numérique en prenant en compte tous les aspects liés à la distribution et à la vente de véhicules d'occasion et neufs, CGI Finance a décidé de créer une nouvelle agence entièrement numérique en complément de ses 18 agences physiques réparties sur le territoire français. Les quatre responsables de secteur joueront un rôle essentiel en faisant le lien avec l’agence digitale. Bien que les transactions entièrement numériques dans le domaine du financement automobile ne représentent actuellement que 5 à 10 %, le financeur anticipe une forte croissance de l'utilisation d'Internet dans les années à venir.

CGI Finance : des clients distributeurs et des constructeurs en marque blanche

Rappelons que CGI Finance intervient surtout sur le marché des véhicules d’occasion pour les distributeurs indépendants et en marque blanche avec les constructeurs (Kia, Hyundai, Porsche) pour respectivement un chiffre d’affaires d’un milliard et de trois milliards d'euros, le reste étant généré par les distributeurs automobiles. Par ailleurs, CGI Finance devrait bientôt officialiser le financement du réseau du constructeur chinois BYD en France en partenariat avec ALD pour la partie leasing.

Constituée comme une véritable agence physique, cette nouvelle agence digitale emploiera 18 personnes et regroupera toute l’expertise de la société de financement, premier acteur indépendant sur le financement du véhicule d’occasion.

Trois objectifs majeurs pour cette Agence digitale

Promouvoir l’offre digitale de CGI Finance en renforçant la promotion de ses outils auprès de ses partenaires. Le financeur leur propose déjà une offre complète et plusieurs outils tels que « Vivacademie » (application de formations) ; « téléfi » (outil d’acquisition vendeur) ; « Vivacar » (marketplace LOA) et « Vivafi » (simulateur de financement web).

Accompagner les partenaires sur les différents leviers d’acquisition de leads sur le web (SEA/SEO) via une offre de service inédite. CGI Finance souhaite faire profiter de son expérience acquise depuis 2015 grâce à « Vivacar » sur les leviers d’acquisition web. Les partenaires pourront ainsi bénéficier de conseils adaptés à leur problématique. Pour répondre aux spécificités de chacun, l’accompagnement se fera sur mesure autour du triptyque conseil, accompagnement dans l’application et formation. L’objectif étant une autonomie complète sur les canaux SEO/SEA.

Promouvoir les nouveaux outils digitaux de CGI Finance : l’innovation est au cœur de la stratégie de CGI Finance. Le financeur a notamment lancé l’application Occazio créée pour renforcer la compréhension du parcours d’achat en ouvrant aux partenaires le marché du particulier à particulier, en testant des fonctionnalités innovantes pour ses partenaires et en observant le comportement client.

Une expertise IT interne : fruit de nombreuses années de développement

La principale force de CGI Finance réside dans son département informatique et son expertise au moment où ces solutions digitales sont de plus en plus complexes à développer. En plus des solutions traditionnelles, la nouvelle agence permettra d'établir des passerelles avec les solutions proposées par les partenaires de CGI Finance. L’outil Occazio s’intègre dans ce dispositif et renforcera le parcours d’achat. Outre un partenariat avec Tchek, le financeur mène actuellement des tests sur l’intelligence artificielle avec Chat GPT.

Occazio : une application liée au business du véhicule d’occasion

Rappelons qu'Occazio, l'application mobile liée au business du véhicule d'occasion, intègre l'outil Alto AI de la start-up Tchek qui permet d'inspecter la carrosserie d'un véhicule à partir de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de cette application destinée à relier particuliers et professionnels qui sera lancée prochainement, CGI Finance a choisi de faire confiance à la technologie Alto AI (une technologie d’imagerie basée sur l’intelligence artificielle) développée par Tchek. Ainsi, la solution Tchek Inspection, qui permet de faire un état des lieux précis de la carrosserie d’un véhicule grâce à l’IA, sera directement embarquée dans la nouvelle application développée par CGI Finance et baptisée Occazio. Le rapport complet Tchek de l’état du véhicule sera également affiché dans l’application à l’issue de l’inspection, faisant de Tchek un tiers de confiance entre les utilisateurs.

Un nouvel outil d’analyse des données clients basé sur la business intelligence

Un aspect important à souligner concerne l'exploitation des données, à partir d'un stock de plus de 150 000 véhicules, dans le but d'améliorer la performance. Avec sa présence sur plus de 1 000 URL de concessionnaires partenaires, l'agence aura la possibilité d'effectuer des analyses approfondies du comportement des clients. L'outil de business intelligence VivaBI sera utilisé pour consolider et interpréter toutes les données disponibles, permettant ainsi de piloter la performance commerciale. Chez CGI Finance, on souligne souvent le manque de visibilité des concessionnaires sur la valeur résiduelle (VR) des véhicules, et l'importance d'une bonne valorisation de la revente. Cet outil de business intelligence est fourni gratuitement aux clients distributeurs du financeur. De plus, il permet au distributeur de créer sa propre entité de financement à partir des analyses réalisées grâce à cette base de données.