Une année 2022 salutaire pour Toyota France

Dans un marché français en repli de 10 points, les immatriculations VP et VU de la marque Toyota ont augmenté de 3,6 % l’année passée pour atteindre les 109 776 unités.

Le groupe nippon a immatriculé 113 032 véhicules sur le marché français en 2022 pour ses deux marques, obtenant ainsi une part de marché VP de 6,8 %, soit une progression de 0,7 point. Concernant l'activité des pièces de rechange, Toyota France signe pour ses deux marques une année record avec un chiffre d’affaires de 177 millions d’euros (+ 16 % par rapport à 2021).

Sur les 113 032 véhicules vendus, Lexus France comptabilise 3 256 immatriculations, soit une baisse de 31 %. La marque justifie ce manquement par les difficultés actuelles d'approvisionnement. Mieux installée sur le marché français et destinée à un plus grand nombre en termes de prix, la marque Toyota a quand à elle immatriculé 109 776 unités (+ 3,6 %). Cinquième au classement par marque, elle a obtenu la meilleure part de marché de son histoire estimée à 6,6 % sur le marché des voitures particulières (+ 0,8 point). Les modèles en tête des ventes ont été la Yaris Hybride et la Yaris Cross Hybride, représentant 48 % du volume total. Conçue pour les Européens, la nouvelle Aygo X s’offre un bon lancement avec 10 313 immatriculations, signant par la même occasion une part de marché de 12,7 % sur le segment A.

Dans la catégorie des utilitaires, les deux modèles majeurs que sont le Proace et l'Hilux, ainsi que le Proace City, enregistrent une part de marché historique de 2,8 %, soit un gain de 0,5 point par rapport à 2021.

La performance du réseau

La rentabilité du réseau de distribution est de nouveau à un niveau record en 2022, supérieure à 2 % du chiffre d’affaires. « Le groupe s’appuie aussi sur un réseau qui se distingue par des niveaux de satisfaction client jamais atteints, tant pour Lexus que pour Toyota », commente Frank Marotte, président-directeur général de Toyota France. Ce résultat a été soutenu par la forte croissance de l’ensemble des activités, en volume et en valeur. Les ventes de véhicules d’occasion à particuliers au sein du réseau Toyota poursuivent leur progression en 2022 avec 65 241 véhicules labellisés Toyota Occasions, soit une hausse de 7 % par rapport à 2021. Avec 4 367 véhicules labellisés Lexus Préférence (+ 10 % comparativement à 2021), la marque premium réalise une année jugée par la direction « exceptionnelle » grâce à une rentabilité record et à un mix électrifié de 93 %.